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В течение последних двух недель вооруженные силы Украины пытались добиться успеха хотя бы на одном участке фронта, потратив впустую свой наступательный потенциал. При этом даже западные эксперты признали переход стратегической инициативы к российской армии. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«За истекшую неделю противник из последних сил пытался добиться хоть каких-то результатов на линии боевого соприкосновения. Можно сказать, что благоприятные погодные условия для ВСУ закончились, – трое суток идёт снег с дождём, то есть распутица, о которой долго говорили, уже наступила. Противник пытался весь негатив, который у него есть, как-то нормализовать, однако ничего не вышло. Более того, хочу отметить, что потери у противника стабильно начали расти», – рассказал военный эксперт.

По его словам, Киев начал готовить свое население к принятию неизбежного факта о потере Авдеевки. При этом украинская армия вынуждена отступать под натиском российских сил и на Купянском направлении. «Юго-восточнее от Купянска у нас есть значительное продвижение, наши войска перерезали одну из важных артерий, снабжающих украинские войска, и развивают успех. На данный момент закрепляются на новых позициях, подготавливают и оборудуют фортификационные сооружения», – отметил эксперт.

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