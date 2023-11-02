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Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) выразил восхищение выдающейся сплоченностью граждан Израиля и поделился своими наблюдениями об этой стране во время своего концерта в Праге.

Макаревич подчеркнул, что внимательно следил за реакцией израильтян на атаку, проведенную палестинским движением ХАМАС. Он восхитился тем, что граждане Израиля не поддались панике и не бежали, а остались поддерживать свою страну в сложный момент.

Музыкант отметил, что Израиль является небольшой страной, и именно это, по его мнению, способствует тому, что все жители ощущают себя частью единой семьи.

Напомним, что 7 октября Израиль подвергся атаке со стороны сектора Газа. В ответ на это нападение премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решимости избавить страну от террористов и объявил о начале «войны, какой ХАМАС еще не видел».

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