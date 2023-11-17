Недавно NASA были предоставлены карты, по которой выявляются регионы, подверженные риску затопления в ближайшие годы. Согласно данным этой карты, многие регионы Лондона могут оказаться затопленными уже через 10 лет.

Новейшая компьютерная программа NASA предсказала частые наводнения в данных районах, что через 10 лет может привести к их полному затоплению. Стоит отметить, что подобные опасения высказывают не только британские специалисты, но и американские эксперты.

Однако не только Англия находится в зоне риска подтопления. Согласно данным NASA, практически половина всего мирового населения, проживающего в пределах 100 километров от морского побережья, рискует потерять свое жилье из-за затопления.

В обороте ООН уже было введено такое понятие, как климатические беженцы. По прогнозам экспертов, такой сценарий может коснуться 1 миллиарда человек. Эксперты считают, что из-за активного таяния арктических льдов уровень воды в мировом океане может подняться от полуметра до метра.