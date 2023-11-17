Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Недавно NASA были предоставлены карты, по которой выявляются регионы, подверженные риску затопления в ближайшие годы. Согласно данным этой карты, многие регионы Лондона могут оказаться затопленными уже через 10 лет.

Новейшая компьютерная программа NASA предсказала частые наводнения в данных районах, что через 10 лет может привести к их полному затоплению. Стоит отметить, что подобные опасения высказывают не только британские специалисты, но и американские эксперты.

Однако не только Англия находится в зоне риска подтопления. Согласно данным NASA, практически половина всего мирового населения, проживающего в пределах 100 километров от морского побережья, рискует потерять свое жилье из-за затопления.

В обороте ООН уже было введено такое понятие, как климатические беженцы. По прогнозам экспертов, такой сценарий может коснуться 1 миллиарда человек. Эксперты считают, что из-за активного таяния арктических льдов уровень воды в мировом океане может подняться от полуметра до метра.

Вам может понравиться

Президент АвтоВАЗа Соколов: производственный план на год будет сокращен на 10% из-за санкций

Во время общения с журналистами президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов допустил возможность сокращения производства автомобилей в этом году примерно на 10% из-за санкционных ограничений со стороны Запада. «Это будет чуть

Администрация Ростова-на-Дону выставила на аукцион три иномарки представительского класс

Три иномарки представительского класса были выставлены на торги администрацией Ростова-на-Дону. Аукцион по продаже автомобилей должен будет пройти 25 декабря 2023 года. Соответствующая информация была опубликована на официальном портале городской администрации.

На дне Средиземного моря обнаружили крупные отложения извержений подводных супервулканов

Недалеко от побережья Италии на дне Средиземного моря были обнаружены крупные подводные отложения, образованные в результате серии извержений супервулкана. Ученые из Университета штата Огайо провели исследование, доказывающее повторяющиеся мощные извержения