В далеком 1991-м году в Екатеринбурге на пороге собственной квартиры в упор из автомата Калашникова был расстрелян 21-летний Геннадий и его 18-летняя супруга Юля. История запутанного убийства была опубликована порталом E1.RU со ссылкой на телепередачу «Следствие вели» с Леонидом Каневским на НТВ.

«Первый акт» запутанного убийства начался еще в 1987 году, когда со свидания домой не вернулся 20-летний житель Екатеринбурга Дима Гуляев. Сначала его мать искала своего сына по знакомым самостоятельно, а позже обратилась за помощью к сотрудникам милиции.

Следователи выяснили, что в вечер свидания Дима со своей девушкой был в квартире Геннадия Захарова, где собралась компания молодых людей. В разгар вечеринки Гена обнаружил пропажу денег. Он заподозрил в краже Диму, поскольку только он в тот вечер выходил из квартиры.

В порыве гнева компания молодых людей под руководством Геннадия Захарова забила до смерти Дмитрия Гуляева. Мертвое тело решили спрятать в канаве около дачи убийцы, расположенной в одном из поселков Свердловской области. Однако несмотря на тяжесть совершенного преступления, молодых людей выпустили из-под стражи.

Расследуя дело об убийстве директора завода в Сухом Логе в 1995 году следователи установили, что мужчина был застрелен из автомата, которым расстреляли Геннадия и его жену Юлю. Выйдя на киллера, удалось установить, что автомат он нашел у родственника в деревне. Далее следователи вышли на Василия Берестова, который признался, что убил Гену и Юлию по заказу своего соседа.

«Он объяснил, что стать наемником его убедил сосед, мол: “Нужно наказать трех мерзавцев, которые избежали расплаты.” Сразу после признания его увели в камеру, а через 15 минут Василий покончил жизнь самоубийством», – рассказал Каневский. В итоге оказалось, что заказчиком убийцы была мать убитого в 1987-м году Димы Гуляева. При этом обвинительный приговор ей вынести не успели, поскольку она скончалась от инфаркта во время следствия.