Кукуруза для нового климата нашей планеты

15 лет назад этого сорта кукурузы оставалось лишь два початка, сообщает CNN. А сегодня этот едва не исчезнувший сорт способен помочь фермерам выращивать продукты питания в условиях климатического кризиса.

Ураган «Флоренс» обрушился на ферму Кэмпбелла Кокса в 2018-м. Несколькими днями ранее этот атлантический ураган быстро набрал силу, и теперь на его пути оказался округ Дарлингтон (Южная Каролина). Фермеру пришлось принимать немедленное решение: какой именно урожай он собирался спасти?

«Когда у вас есть только 24 часа, вы выбираете для спасения самое ценное», – вспоминает мужчина.

Он решил спасти кукурузу сорта «Джимми Ред», семейную реликвию, ценимую поколениями местных самогонщиков за ее орехово-сладкий вкус и высокое содержание масла. Но ученым этот сорт также известен, как один из немногих, что могут помочь обществу выращивать продукты питания в условиях климатического кризиса, когда температура становится все выше, пресной воды становится все меньше, а ураганы учащаются.

Спасти красную кукурузу

Обычно на это уходит неделя, но в тот год Кэмпбелл Кокс лихорадочно, при дневном свете и в темноте, успел собрать 20 гектар «Джимми Реда» прямо перед тем, как разразился ураган «Флоренс», уничтоживший все оставшиеся посевы на его ферме.

Собранный урожай он доставил своему единственному покупателю «Джимми Реда», находящемуся в Чарльстоне, в двух часах езды.

«Не только я рассчитывал на тот урожай, но и компания High Wire Distilling полностью рассчитывала на него», – объяснил Кокс. «Ураган 2018 года отрезвил нас и напугал, заставив задуматься: «Эй, это слишком много для одной фермы, нужно распространить «Джимми Ред».

Это был не первый случай, когда редкий сорт красной кукурузы сталкивался с угрозой полного исчезновения. В сентябре 2008-го, почти за два десятилетия до того, как «Флоренс» ударила по ферме Кокса, Тед Чунинг стоял в магазине округа Коллетон и рассматривал два початка кроваво-красной кукурузы.

«Я был очарован ими», – рассказал Чунинг, фермер и коллекционер семейных реликвий. «Это была очень красивая кукуруза в початках».

А ведь те два початка «Джимми Реда» были последними во всем мире.

Местный самогонщик – и последний известный производитель кукурузы «Джимми Ред» – только что умер, а его семья больше не хотела выращивать кукурузу для перегонки виски. Они отдали початки владельцу магазина, который решил, что фермер Чунинг сможет с ними что-нибудь сделать.

«Я хранил их всю зиму, решив отложить один початок и посадить весной семена из второго», – признался Чунинг.

Спустя годы американские ученые сообразили, что Чунинг, возможно, спас «Джимми Реда» от вымирания, а вместе с ним и генетический код этого сорта, который способен помочь коммерческим производителям кукурузы справляться с быстро меняющимся климатом.

Когда прошлое может исправить будущее

Меняется не только климат: население Земли стремительно растет. В конце 2022-го оно достигло 8 миллиардов, а пиковое значение, по прогнозам, превысит 10 миллиардов к 2080-м. Миру придется выращивать больше продуктов питания на половине всех земель, затрачивая на это половину всех ресурсов, отмечает Брайан Уорд, ученый-исследователь из Университета Клемсона (Южная Каролина). «Гены красной кукурузы могут помочь нам в этом».

Объемы выращивания «Джимми Реда» в последние годы сократились, потому что это не тот сорт кукурузы, который можно употреблять напрямую из початка. Его необходимо обезвоживать, чтобы извлечь ароматное, содержащееся в изобилии масло – идеальное решение для изготовления самогона, но бесполезное для крупного коммерческого сельского хозяйства.

Подлинная ценность этого сорта в его генетике.

По словам Брайана Уорда, современные виды зерна, овощей и фруктов приобрели свойства, которые делают их менее уязвимыми к изменению климата, поскольку они выращивались на протяжении сотен лет в совершенно иных условиях.

Слишком древние особенности «Джимми Реда» можно использовать для выведения сортов кукурузы, которые будут выдерживать более суровые условия взращивания.

«Эта фамильная реликвия может обладать геном, обеспечивающим хорошее плодоношение в экстремальных условиях», – объяснил Уорд. «У нас есть генетик, занимающийся выведением стручковой фасоли на основе одного редкого сорта. Возможно, это не самый красивый стручок и не самый высокий урожай, но тот сорт способен давать урожай в жару, и в конечном итоге мы сможем вывести из него более урожайный сорт».

Брайан Уорд занимался выращиванием кукурузы «Джимми Ред» чуть больше десяти лет, чтобы лучше понять ее жизнеспособность и биобезопасность, а также то, насколько хорошо она противостоит болезням. По словам Уорда, этот сорт можно выращивать с меньшим количеством воды и при меньшем объеме удобрений. Его корневая система невероятно стабильна, что делает растение менее восприимчивым к полеганию во время ветров – эта способность, по мнению Уорда, развилась у сорта в результате многих десятилетий сильных прибрежных штормов во время его выращивания только на острове Джеймс (Южная Каролина).

«Если и будут растения, которые выстоят сильные ветра и принесут плоды – это те растения, семена которых фермеры сохранили спустя несколько поколений», – отметил Уорд.

Зная генетические особенности кукурузы «Джимми Ред», продолжил он, ученые могут распространить этот генетический код на другие коммерчески выращиваемые сорта кукурузы, чувствительные к сильным ветрам.

Также Брайан Уорд указал на свои исследования в отношении другой семейной фермерской реликвии, сорта риса «Каролина голд», как на пример задействования генетической селекции для преодоления проблемы воды с высокой соленостью в Южной Каролине и дельте реки Миссисипи, куда выталкивается соленая вода из Мексиканского залива вверх по речному течению и где выращивается большая часть риса в Штатах в условиях часто наблюдаемой сильной засухи.

«Японские ученые обнаружили некоторые генетические маркеры, кодирующие толерантность к соли», – рассказал Уорд. «У «Каролины Голд» есть определенная толерантность к соли. Но сейчас мы выводим новый сорт, чтобы сохранить характеристики «Каролины Голд» и добавить более высокую терпимость к солености воды. Мы опираемся на опыт поколений местных фермеров».

Обратный путь

В сентябре 2023 года Кэмпбелл Кокс собрал урожай «Джимми Реда» на своих 20 гектарах в обычном темпе (за неделю).

Сейчас он более не единственный поставщик кукурузы этого сорта для High Wire Distilling, которая превратила около 500 тонн красной кукурузы в виски, характеризуемое соучредителями компании Энн Маршалл и Скоттом Блэквеллом, как чрезвычайно сложное, со знакомым орехово-сладким вкусом.

«Я называю это обратным новаторством», – заявил Маршалл. «Этому зерну десятки тысяч лет. Оно многое пережило и достигло всего без участия человека. Мы просто возвращаемся к старым привычкам, и нам есть чему поучиться у прошлого».

К настоящему времени компания High Wire разослала зерна «Джимми Реда» на фермы по всему региону, чтобы снизить вероятность того, что какое-либо стихийное бедствие, тот же ураган, вдруг уничтожит все зерно этого сорта.

Брайан Уорд считает, что наличие такой компании, как High Wire, стимулирующей спрос на семейные зерновые реликвии, позволяет ученым изучать прошлое в поисках ответов на неопределенное климатическое будущее.

«Если мы потеряем этот генетический материал, то ничем не сможем его заменить», – пояснил он.