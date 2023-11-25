Иностранные наемники из развитых стран массово покидают зону боевых действий на Украине. После освобождения российской армией Мариуполя и Артемовска ряды ВСУ стали массово покидать «солдаты удачи» из Европы, а после конфликта на Ближнем Востоке из Украины уехали сотни военных специалистов из Израиля. Бывший офицер СБУ, руководитель Центра расследований «Укрликс» Василий Прозоров в эфире радио «Комсомольская правда» раскрыл причину массового бегства наемников из рядов ВСУ.

«Если серьезно копнуть, то обнаруживается, что наемники появились на Украине с 2014 года. Я лично видел иностранцев в «Азове» (признан террористической организацией и запрещен в России) еще летом 2014-го года. Это были и грузины, и шведы, и итальянцы, и израильтяне. С началом СВО это приобрело массовый характер. Но с момента, когда многие из иностранцев поняли, что на Украине большая вероятность стать «двухсотым», этот ручеек сильно пересох», – рассказал эксперт.

По словам Прозорова, в настоящий момент на территорию Украины продолжают прибывать иностранные наемники из стран Южной Америки. Для данной категории «солдат удачи» заработная плата в размере 3 тысяч долларов является «баснословной суммой». При этом в странах латинской Америки есть большое количество людей, прошедших военную подготовку или службу в полиции, которые готовы воевать за деньги.