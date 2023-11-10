Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командование украинской армией начало применять странную тактику в окрестностях Авдеевки, оставляя в опорных пунктах всего по два-три человека. Рядовые бойцы ВС Украины начали бить тревогу, понимая, что их используют в качестве смертников. Об этом говорят сами украинские бойцы, публикуя виде в социальных сетях.

В настоящий момент Авдеевское направление по интенсивности боевых действий является одним из самых «горячих» участков фронта. Российская армия пытается замкнуть кольцо вокруг населенного пункта. При этом опорные пункты ВСУ, где оборону должны держать взвод или даже рота, на позициях оставляют по несколько «смертников».

«С нами не хотят разговаривать. Нас бойкотируют. Пацанов просто бросают на смерть. Поддержки нет, командование отдает преступные приказы, на вопросы не дают ответа, грозят тюрьмой. От первого взвода… осталось всего-навсего три человека. Людей больше нет, закончились, блин… Что дальше будет – я не знаю. Это все, что осталось от роты, больше нет никого…», – заявил один из украинских бойцов.

По словам некоторых военных экспертов, командование ВСУ, понимая безысходность своего положения в Авдеевке, пытается эвакуировать командование и бронетехнику, прикрываясь «смертниками», оставленными на позициях для сдерживания продвижения российских сил.

Вам может понравиться

В Хабаровском крае задержали тренера, который домогался маленьких учениц

В Хабаровском крае был задержан 46-летний тренер по тхэквондо по обвинению в домогательствах к маленьким ученицам. Инцидент произошел в отеле в Комсомольске-на-Амуре, куда команда отправилась на соревнования. По данным источника,

Западные компании боятся уходить из России после передачи завода «Балтики» Росимуществу

Крупный западный бизнес остерегается уходить из России после передачи предприятий «Балтики», принадлежавших компании Carlsberg, в распоряжение Росимущества. Об этом в своем материале со ссылкой на собственные источники сообщает издание Financial

Российская туристка предупредила об опасностях в барах Египта

Российская туристка, проживающая в Египте, поделилась опытом, который повторяется на египетских курортах уже восьмой год подряд. Она сообщила, что местные жители рассматривают иностранцев как потенциальные источники дохода, часто используя подмешивание