Командование украинской армией начало применять странную тактику в окрестностях Авдеевки, оставляя в опорных пунктах всего по два-три человека. Рядовые бойцы ВС Украины начали бить тревогу, понимая, что их используют в качестве смертников. Об этом говорят сами украинские бойцы, публикуя виде в социальных сетях.

В настоящий момент Авдеевское направление по интенсивности боевых действий является одним из самых «горячих» участков фронта. Российская армия пытается замкнуть кольцо вокруг населенного пункта. При этом опорные пункты ВСУ, где оборону должны держать взвод или даже рота, на позициях оставляют по несколько «смертников».

«С нами не хотят разговаривать. Нас бойкотируют. Пацанов просто бросают на смерть. Поддержки нет, командование отдает преступные приказы, на вопросы не дают ответа, грозят тюрьмой. От первого взвода… осталось всего-навсего три человека. Людей больше нет, закончились, блин… Что дальше будет – я не знаю. Это все, что осталось от роты, больше нет никого…», – заявил один из украинских бойцов.

По словам некоторых военных экспертов, командование ВСУ, понимая безысходность своего положения в Авдеевке, пытается эвакуировать командование и бронетехнику, прикрываясь «смертниками», оставленными на позициях для сдерживания продвижения российских сил.