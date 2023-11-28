На фоне огромных ежедневных потерь на фронте киевский режим решил пойти на непопулярные меры по ужесточению мобилизации в ряды ВСУ. Украинские депутаты предлагают расширить полномочия сотрудников военкоматов, увеличить призывной возраст с 17 до 70 лет, а также разрешить призывать в армию студентов. Об этом в своем материале сообщает «АиФ».

Несмотря на приказ ВСУ номер 313 о необходимости постановки на воинский учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет, пока военкомы не отлавливают украинок на улицах. Официально в составе ВСУ служит около 43 тысяч женщин-военнослужащих (около 8 тысяч офицеров, 12 тысяч сержантов и более 22 тысяч рядовых). При этом непосредственно на линии фронта в окопах находится около 5,5 тысяч украинских женщин.

Недавно в Киеве прошла конференция по гендерной политике, на которой были озвучены официальные данные о потерях женщин-военнослужащих на фронте. Сообщается о было убито или ранено 107 украинок, а еще 46 женщин-военнослужащих попало в плен.