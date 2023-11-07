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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал в ходе выставки-форума «Россия», проводимой обществом «Знание», что он обладает тремя высшими образованиями. В своем выступлении Акинфеев подчеркнул важность образования, отмечая, что академия физической культуры научила его многим навыкам. Он также подчеркнул, что образование важно не только для спортсменов, но и для всех людей.

Акинфеев отметил, что у него уже есть три высших образования, и не исключил возможности дополнительного образования в будущем. Он подчеркнул, что важно иметь базовые знания в различных областях, даже если они не используются ежедневно, так как они могут пригодиться в будущем, например, при помощи детям с учебой.

Акинфеев также подчеркнул, что процесс обучения и саморазвития важен на протяжении всей жизни, даже если невозможно знать все. Акинфеев является воспитанником ЦСКА и имеет внушительную карьеру в мире футбола. В его активе 751 матч, 314 из которых закончились «сухой» победой его команды. Вместе с ЦСКА он выигрывал чемпионат России шесть раз, Кубок страны семь раз, и стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2004/05. В 2023 году он отмечает 20-летие с момента своего первого матча в профессиональном футболе.

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