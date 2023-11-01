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Эксперты отмечают, что США может предоставить Израилю довольно крупную помощь на ведение конфликта с ХАМАС. При этом ранее обещанные поставки могут быть сорваны.

Отмечается, что республиканцы предложили предоставить Израилю 14.3 миллиарда долларов Израилю, но при этом помощь для Украины в данный пакет не была включена. Однако, по заявлениям представителей Белого дома, Байден, по всей вероятности, наложит на данный пакет вето, так как в новый пакет помощи на сумму 106 миллиардов в президентской редакции намереваются включить помощь Израилю, Украине, финансы на укрепление американо-мексиканской границы и инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион.

Поэтому в американском Конгрессе назревает конфликт. Эксперты утверждают, что ситуация может повернуться таким образом, что в помощи Израилю могут даже отказать из-за Украины.

Примечательно, что против законопроекта, выдвинутого республиканской партией, выступил республиканец Митч Макконнелл.

«Рискую повториться, но угрозы, стоящие перед Америкой и нашими союзниками, серьезны и взаимосвязаны. Если мы проигнорируем этот факт, мы сделаем это на свой страх и риск», – заявил Макконнелл.

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