В испанском городе Малага полиция арестовала мужчину, который угрожал сантехнику пистолетом из-за огромного счета на оплату услуги. Об этом в своем материале сообщает газета El Periodico.

Сантехник прибыл в один из многоквартирных домов в Малаге по вызову о протекающей трубе. Поднявшись в квартиру и оценив масштабы проблемы, рабочий назвал примерную стоимость проведения ремонтных работ. От озвученной суммы владелец квартиры пришел в ярость, поскольку она показалась ему чрезмерно завышенной.

После этого мужчина выхватил пистолет, угрожая сантехнику. Жильцы дома вызвали полицию, услышав грохот и шум в соседней квартире. Владелец квартиры отказался впускать полицию и заявил, что он взял в заложники рабочего.

Сотрудники полиции начали вести переговоры с правонарушителем, пытаясь убедить его отпустить заложника. Один из офицеров через окно увидел, что пистолет в руках злоумышленника является подделкой. После этого полиция убедила хозяина квартиры приоткрыть дверь, чтобы якобы убедиться, что с сантехником все в порядке.

В этот момент в квартиру ворвался спецназ, скрутив злоумышленника. В результате сантехник был освобожден, а владельца квартиры ждет суд и тюремное заключение.