Украинские боевики продолжают атаковать населенные пункты Российской Федерации, расположенные в приграничных районах. Утром 9 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Телеграм-канале об атаке беспилотником ВС Украины территории маслодельного комбината, расположенного в городе Суджа.

«В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено 3 кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы», – написал глава региона.

На опубликованных снимках можно увидеть последствия сброса кассетных боеприпасов на территории маслодельного комбината в Курской области. Один из разорвавшихся боеприпасов оставил следы на асфальте повредив осколками фасад здания. При этом на осколках кассетных боеприпасов можно увидеть надписи на английском языке.