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В ночь на 16 ноября в Городищенском районе Волгоградской области случился пожар на военном объекте. Возгорание произошло в одной из воинских частей, расположенных неподалеку от населенного пункта Колутбань. Такую информацию сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«На территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны», – заявил глава Волгоградской области.

По словам Бочарова, возгорание было быстро устранено. Ликвидацией пожара занимались МЧС, военные и противопожарная служба региона. Отмечается, что обошлось без человеческих жертв и повреждения гражданской инфраструктуры. Причина возникновения пожара и все обстоятельства по данному поводу на данный момент уточняются экспертами.

Напомним, в сентябре жители Колутбани были обеспокоены падением беспилотного летательного аппарата, запущенного украинскими силами. По имеющимся данным, противник запустил этот дрон, чтобы «прощупать» работу ПВО в регионе.

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