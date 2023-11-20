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Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл с рабочим визитом в Киев. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокированный в РФ).

«Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: США будут продолжать поддерживать Украину», — заявил Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что Вашингтон планируют и в дальнейшем продолжать оказывать поддержку Киеву. По словам Остина, Соединенные Штаты будут оказывать содействие Украине в борьбе против России не только на данный момент, но и в будущем.

Ранее сообщалось, что представители Пентагона отказались раскрыть информацию, насколько хватит средств для поддержки Украины, пока американским Конгрессом не будет принят новый пакет помощи. Отмечается, что ранее в США был принят план финансирования правительства с целью предотвращения приостановки его работы без включения помощи своим союзникам Израилю и Украине.

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