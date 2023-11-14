Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о планах поставить Украине 25 отремонтированных танков Leopard 1A5, 5 танковых тягачей и 2 танка для обучения механиков-водителя. Соответствующая новость была опубликована на официальном портале концерна.

«Компания Rheinmetall получила заказ от правительства Украины на поставку систем Leopard. аказ финансируется правительством Германии. Rheinmetall поставит украинским вооруженным силам 25 боевых танков Leopard 1A5, пять танковых тягачей (BPz 2) и два тренажера вождения», – говорится в официальном сообщении немецкого концерна.

Речь идет об отремонтированных боевых машинах, которые в настоящий момент восстанавливаются на заводах концерна Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе. Немецкие танки должны прибыть на территорию Украины в 2024 году. Точная сумма контракта не разглашается, однако автор материала сообщает о десятках миллионов евро. При этом немецкое правительство полностью оплатило не только боевую технику, но также логистику, затраты на обучение, снабжение запасными частями и техническое обслуживание.