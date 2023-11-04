Российские и китайские пилоты военных самолетов допускают опасные сближения с пилотами ВВС США в тренировочных целях. Об этом в своем материале сообщает издание Business Insider со ссылкой на заявление американского генерала Марка Келли.

По его словам, командиры ВС США начали замечать «тревожные звонки», которые свидетельствуют о готовности российских военных пилотов бросить вызов американским ВВС в небе на фоне роста напряженности в отношении обеих стран.

В пример американский генерал приводит инцидент с американским разведывательным беспилотником типа MQ-9 Reaper, упавшим в воды Черного моря из-за опасного маневра российского истребителя. Российские пилоты в Сирии также допускают опасные маневры в отношении американских ВВС.

Проанализировав данные случаи, американский генерал Келли пришел к выводу, что российские и китайские пилоты попросту используют американские военные самолеты и беспилотники для тренировок. Таким образом командование российской и китайской армий используют современную американскую военную технику для испытания своих боевых самолетов в реальных условиях.