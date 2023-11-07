Советник главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что Владимир Зеленский не желает проводить президентские выборы из-за опасений за свою безопасность. По его мнению, для Зеленского эти выборы имеют огромное значение, так как он опасается, что после ухода с поста президента его ожидает преследование со стороны различных структур.

Гагин утверждает, что Зеленский может столкнуться с прокурорскими расследованиями и обвинениями по ряду серьезных обвинений. В частности, его обвиняют в геноциде украинцев и русских на Украине, а также в недостаточно эффективном использовании денежных средств, выделенных Киеву. Кроме того, Зеленский может столкнуться с юридическими претензиями со стороны американской юстиции.

Советник также утверждает, что прокуратура Израиля может затребовать объяснения от Зеленского относительно поставок украинского вооружения, которое, по его мнению, могло быть использовано в различных вооруженных конфликтах в мире.