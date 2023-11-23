Сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб, который должен был осуществить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника Министерства обороны РФ. Об этом сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, 1995 года рождения, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в г. Воронеже в отношении высокопоставленного военнослужащего ВС РФ», – сообщает ЦОС ФСБ.

По информации российских силовиков, гражданин Украины был завербован сотрудниками ГУР Минобороны Украины в сентябре 2022 года в Харьковской области. После успешного прохождения курса разведывательно-диверсионной подготовки, гражданина Украины отправили в Россию.