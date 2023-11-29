Более 1,5 тысяч сотрудников заводов, выпускающих автомобильные шины французского бренда Michelin, лишаться своих рабочих мест из-за сворачивания производства в Германии. Об этом сообщает пресс-служба французской компании.

Как следует из заявления компании Michelin, данный шаг среди прочего связан с ростом цен на энергоносители в Германии, из-за чего в значительной степени выросли издержки производства. До конца 2025 года будет постепенно закрыто три завода компании, расположенных в немецких городах Карлсруэ, Трире и Хомбурге.

Без работы останутся в общей сложности 1410 сотрудников предприятий. При этом центр обслуживания клиентов компании Michelin будет перенесен из Германии на территорию соседней Польши. Поэтому без работы останется еще 122 сотрудника.

Ранее американский производитель шин Goodyear выступил с заявлением о закрытии своего производства в немецких городах Фюрстенвальде и Фульде. Закрытие американских заводов приведет к увольнению 1800 сотрудников.