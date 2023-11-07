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В первой половине 2023 года в Румынии был зафиксирован самый низкий показатель рождаемости за последние 143 года наблюдений. За полгода в стране родилось всего 73 тысячи детей. Об этом в своем материале сообщает Euronews.

В 2022 году в Румынии на свет появилось 171 тысяча новых граждан. По мнению аналитиков, подобный уровень рождаемости привел к резкому сокращению населения страны. Сообщается, что в настоящий момент в Румынии проживает не более 19 миллионов человек, что соответствует показателям 1996 года.

Эксперты отмечают, что численность населения падает из-за высокого уровня миграции населения, социальной незащищенности молодежи и отсутствия помощи молодым семьям. Еще одним негативным фактором, способствующим сокращению населения, является высокая стоимость квалифицированной медицинской помощи. Многие граждане просто не в состоянии оплатить лечение бесплодия.

Поэтому эксперты призывают правительство разработать программу, предлагающую хорошие условия для людей, которые хотят эмигрировать в Румынию. Однако в настоящий момент население страны сокращается рекордными темпами.

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