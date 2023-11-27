Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец объяснила о повышении пенсионного коэффициента для определенных групп российских граждан. Об этом сообщает издание ПРАЙМ.

Эксперт отмечает, что данный параметр невероятно важен для тех, кто впервые оформляет пенсию. Также это важно для работающих пенсионеров. Иванова-Швец подчеркнула, что во время выхода на пенсию страховая часть будет зависеть от количества заработанных баллов и от стоимости коэффициента. Так, на 2023 год коэффициент составил 133.05 рублей. Данный закон одобрен Советом Федерации.

По словам специалиста, каждый год в августе для работающих пенсионеров производится перерасчет пенсионного пособия до трех пенсионных баллов. Расчет стоимости балов делается в зависимости от года, в котором человек оформлял пенсию. Каждый год правительством повышается стоимость балла с учетом инфляции. При индексации также учитывается пенсионный коэффициент для людей, которые уже получают пенсию.