Военный эксперт Владимир Прохватилов рассказал журналистам NEWS.ru, что американские танки Abrams не способны повлиять на ход боевых действий в зоне спецоперации, так как эта техника является устаревшей.

Прохватилов подчеркнул, что этот вид боевых машин, как и любые другие западные танки, очень уязвимы перед дронами. Поэтому американские власти приказали украинскому командованию «не совать под огонь» технику производства США.

«В условиях того, что сейчас мы доминируем по применению электронных средств борьбы и ПВО, российская авиация успешно помогает армии, нет смысла их использовать. Я думаю, поступила инструкция из США — не суйте наши танки под огонь», — заявил Прохватилов.

Эксперт подчеркнул, что стратегическая инициатива находится на стороне российской армии. Поэтому ВСУ не желают «засветить» танки Abrams, чтобы они оказались в той же ситуации, что немецкие Leopard и британские Challenger, которые российские бойцы сжигали дотла.