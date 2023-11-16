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Политолог Дмитрий Журавлев во время беседы с журналистами рассказал, от чего зависит дальнейшее финансирование Киева со стороны Соединенных Штатов. По его словам, решение по поводу выделения финансовой помощи Украине зависит от желания большинства в администрации США. Именно это и окажет влияние на украинское руководство, пойдет ли Киев на подписание мирного соглашения или нет.

По мнению специалиста, дальнейшее финансирование Украины со стороны Штатов привязали к Израилю, так как в конгрессе не смогли договориться иначе. Теперь стоит вопрос, будет ли финансирование Украины в дальнейшем осуществляться отдельно или нет.

Журавлев подчеркнул, что Киев получит помощь в том случае, если финансирование Украины и Израиля будут определять одним законом.

«Если же закон будет не один, то, скорее всего, напрямую провести финансирование Украины не удастся. Дальше это уже вопрос умений министра финансов США», – отметил политолог.

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