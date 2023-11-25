Во время освобождения Мариуполя и Артемовска ряды вооруженных сил Украины массово покидали наемники из европейских стран. Позже сотни военных специалистов из Израиля покинули Украину сразу же после начала конфликта между ХАМАС и ЦАХАЛ на Ближнем Востоке. Однако на их место приезжают наемники из бедных стран.

В эфире радио «Комсомольская правда» бывший офицер СБУ, а в настоящий момент руководитель Центра расследований «Укрликс» Василий Прозоров объяснил причину массового бегства хорошо обученных иностранных наемников из украинской армии.

«То, что они валят – это тенденция последнего времени. А с начала СВО приток иностранных наемников на Украину был большой, но с момента, когда многие из иностранцев поняли, что на Украине большая вероятность стать “двухсотым”, этот ручеек сильно пересох», – рассказал Прозоров.

По его словам, в настоящий момент на Украину едут в основном представители стран с низким уровнем жизни, для которых зарплата в размере 3 тысяч долларов является баснословной суммой денег. Большая часть наемников сейчас прибывает в ряды ВСУ из Южной Америки, где хватает прошедших армейскую подготовку или службу в полиции людей. Однако в зоне СВО присутствуют иностранные наемники, сражающиеся и на стороне ВС России.