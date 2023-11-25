Затяжной конфликт на территории Украины должен зациклить внимание Российской Федерации на данном регионе, чтобы Британия успела решить свои вопросы в Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого аналитика Энгина Озера.

«Это, конечно же, противовес российским интересам в регионе, поэтому англичане заинтересованы в том, чтобы война на Украине продлилась. Англичане рассчитывают на долгосрочную войну, чтобы разделить славянские народы. Регион Центральной Азии для англичан – исторический пункт, там их влияние будет усиливаться. Лондон пытается сделать все возможное, чтобы Россия тратила всю свою энергию только на Украину», – заявил эксперт.

Комментируя недавнее признание главы фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в украинском парламенте Давида Арахамии о возможности завершить боевые действия еще весной 2022 года, турецкий аналитик заявил: «Для меня эта новость не стала неожиданностью. Мы знаем, что в Стамбуле Россия и Украина были близки к подписанию соглашения. Делегации даже подписали ряд документов, осталась подпись Владимира Зеленского. Если бы Зеленский подписал договоренности в Стамбуле, война давно бы закончилась. Украину провоцировали не американцы, а англичане».