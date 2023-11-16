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Вероятными целями для российского ракетного комплекса «Авангард» могут быть шахты МБР и даже целые города недружественных стран, в том числе и США. Об этом в беседе с корреспондентом портала News.ru заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Целями “Авангарда”, предположу, станут стратегические объекты вероятного противника от шахт межконтинентальных баллистических ракет (МБР) до целых городов. Нью-Йорк если не полностью, то на половину уничтожит точно или Вашингтон. В эпицентре термоядерного взрыва, как говорится, все превратится в расплавленное стекло», – отметил эксперт.

По его словам, основным поражающим элементом ракетного комплекса является гиперзвуковой блок, запускаемый к цели при помощи МБР. Даже без учета термоядерной боевой части гиперзвуковая ракета за счет кинетической энергии наносит урон эквивалентный 18 тонн тротила. При этом дополнительными поражающими факторами термоядерного взрыва являются ударная волна, световое излучение, радиоактивное заражение воздуха и почвы, а также возникающие пожары.

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