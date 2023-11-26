Лидеры западного мира послали четкий сигнал Киеву, что они больше не заинтересованы ни в государстве Украина, ни в президенте Зеленском. Об этом в ходе интервью YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Зеленский и Украина больше не нужны, так как они больше не могут продолжать конфликт», – выразил свое мнение экс-сотрудник американской разведки.

По его словам, даже если коллективный Запад увеличит в разы поставки вооружений Киеву, то на Украине им попросту некому будет воспользоваться из-за огромного дефицита профессиональных военнослужащих.

При этом недавние визиты таких высокопоставленных западных чиновников, как главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона и главы Пентагона Ллойда Остина носили исключительно формальный характер. Запад прекрасно понимает, что предоставление вооруженным силам Украины большего количества вооружений не поможет переломить ход боевых действий на фронте.