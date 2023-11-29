Бывший польский президент Лех Валенса выступил с предложением о сокращении срока полномочий действующего лидера страны Анджея Дуды через общенациональный референдум. Об этом экс-президент заявил в своем интервью газете Wyborcza.

«Президент думает не об интересах польского народа, а о своих интересах и той группы, из которой он выходит. Я предлагаю сегодня спросить у народа: видите ли вы, что делает этот человек? Видите ли вы, как разрушается патриотизм? И если мы это сделаем, то ускорим его уход с этой должности, потому что это вредит Польше, это вредит польским интересам», – заявил Валенса.

Напомним, что очередные выборы президента страны должны пройти в Польше только в 2025 году. При этом действующий президент привел к присяге правительство Матеуша Моравецкого. В соответствии с польской конституцией премьер должен выступить в сейме с программной речью, чтобы получить вотум доверия. Однако на прошедших парламентских выборах партия Моравецкого «Право и справедливость» не смогла набрать большинство в парламенте.