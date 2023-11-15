По зданию в Запорожской области, которое занимали подразделения украинской Нацгвардии, нанесен мощный ракетный удар. Его сила оказалась такова, что сложились даже подвалы.

«Очень много погибших», – цитирует РИА Новости бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука.

Экс-парламентарий заявил, что бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью. Он обратился к Генеральной прокуратуре страны с требованием разобраться, почему военнослужащие Нацгвардии размещались в опасном месте и подверглись атаке.

Напомним, это не первый подобный случай. Недавно ракета прилетела в командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, где как раз проходила церемония награждения боевиков. Глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что бойцы виноваты сами, так как пренебрегли элементарными требованиями безопасности.