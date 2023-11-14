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Украинский министр обороны Рустем Умеров прокомментировал инцидент с гибелью боевиков 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на устроенной командирами церемонии награждения.

Он заявил, что рядом с частным домом, который использовался в качестве командного пункта, находилось несколько десятков автомобилей. При этом военнослужащие видели российский разведывательный беспилотник, объявили тревогу и сообщили о ракетной опасности. Но никаких мер для предотвращения трагедии предпринимать не стали.

В результате 19 боевиков (по официальной версии) по гибли, еще несколько десятков получили ранения. Церемония награждения проводилась в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины.

Один из бойцов 128-й бригады уверен, что виновными являются именно командиры, собравшие большое количество военных в командном пункте.

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