Боевые вертолеты Ми-8 и Ка-29 морской авиации ВС России отработали навыки патрулирования береговой зоны в Крыму и применения штатного вооружения. Соответствующие кадры были опубликованы в Сети Министерством обороны Российской Федерации.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как экипаж проводит проверку боевых вертолетов перед вылетом, затем проверяет работу бортового оборудования в кабине. Далее на кадрах можно увидеть непосредственно патрулирование у берегов Крыма и тренировочный отстрел из штатного вооружения боевых вертолетов.

Минобороны РФ сообщило, что в ходе полета экипажи вертолетов отрабатывали навык выявления безэкипажных катеров, скоростных лодок противника, которые периодически пытаются атаковать военно-морские базы Черноморского флота. При этом для уничтожения выявленных целей вертолетчики используют штатные пулеметы, пушечные контейнеры и блоки с неуправляемыми ракетами.