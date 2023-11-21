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Ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН, и член Международной ассоциации египтологов Роман Орехов назвал загадку, являющуюся, по его мнению, более важной, чем Сфинкс. Он считает, что есть более ценная и важная тайна, требующая разгадки, нежели пирамиды и Сфинкс в Гизе.

Напомним, что недавно американские специалисты в ходе своего исследования подтвердили ранее существовавшую теорию происхождения Сфинкса. По их мнению, очертания фигуры сфинкса были созданы силами природы, а древние мастера уже довели его до существующего ныне вида. Кроме того, ученые Нью-Йоркского университета считают, что под лапами Сфинкса находятся скрытые потайные комнаты.

Однако российский египтолог уверен, что изначально Большой Сфинкс не входил в план построения подземных помещений и коридоров. Однако затем древние египтяне решили превратить его в часть сакрального комплекса. По словам ученого Орехова, штольни и дыры, заполняющие пирамиды и скальная порода под ними представляют намного больший интерес, чем внешний вид пирамид и Сфинкса.

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