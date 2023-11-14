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В финал международного конкурса «Топ стюардесс – 2023» вышли две девушки из Тюмени. Обе стюардессы обладают модельной внешностью и обворожительной улыбкой. Фото девушек публикует портал 72.ru.

За титул лучшей стюардессы будут сражаться 19-летняя Мария Посадских, работающая в авиакомпании «Ямал», и 25-летняя Александра Пешева, представляющая авиакомпанию «Utair».

Мария Посадских только в прошлом году закончила школу и уже освоила профессию стюардессы. С юных лет девушка мечтала покорить подиум, поэтому принимала участие в разных конкурсах красоты. Теперь Мария будет бороться за титул лучшей стюардессы, будучи одной из самых юных участниц международного конкурса.

Александра Пешева любит баловать своих поклонников публикациями новых фото на своей страничке в социальной сети в различных образах. При этом девушка недавно вышла замуж.

Примечательно, что все девушки на отборочных турах прошли проверку не только конкурсом красоты, но также их проверили на стрессоустойчивость и умение находить выход из конфликтных ситуаций, а также на знание английского языка. Напомним, что финальная часть конкурса «Том стюардесс – 2023» пройдет в Москве 10 декабря.

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