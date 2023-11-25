В одном из поездов московского метро двое неизвестных мужчин устроили драку. Несколько человек пыталось разнять дерущихся мужчин, пока другие пассажиры пятились в сторону. Соответствующие кадры, снятые очевидцами, были опубликованы в Телеграм-канале «Подслушано Метро Москвы».

На опубликованных кадрах двое мужчин дерутся в вагоне поезда московского метро. При этом дерущиеся мужчины быстро перемещаются по вагону, не обращая внимания на других пассажиров. Четверо мужчин пыталось разнять двоих конфликтующих пассажиров, при этом другие люди вынуждены были отойти подальше.

В комментариях написали: «Почему именно в вагоне эта клоунада всегда? Другие люди тоже могут пострадать», «Знаю их родителей, хорошие мужики», «Какая милая пара», «Они так знакомятся». При этом точная причина конфликта, возникшего между двумя мужчинами, неизвестна.

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