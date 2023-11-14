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Главное и самое эффективное оружие России – это обычный русский солдат. Именно он обеспечивает успешное ведение боевых действий, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин в ответ на вопрос о самых действенных видах вооружения ВС РФ, передает “Лента.ру”.

Парламентарий объяснил, что какое бы оружие не поставлялось в зону проведения специальной военной операции, управление ним осуществляется простым русским солдатом. У него высокий моральный дух и победить его невозможно, так как главной мотивацией для него является защита своей Родины.

«Это самое главное наше оружие, которое не могут противопоставить никем и ничем ВСУ и страны блока НАТО», – заявил зампред комитета по обороне Госдумы РФ.

Напомним, ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что для ВСУ выходом из тупика станет свержение президента Зеленского и передача рычагов власти главкому Валерию Залужному.

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