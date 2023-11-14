Разногласия между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским приведут к тому, что у руля останется только один из них. То если либо глава государства будет свергнут, либо генерала отправят в отставку. Причем первый вариант более реален, считает политолог Дмитрий Журавлев.
Он пояснил, что президент Зеленский зашел слишком далеко и вряд ли станет менять позицию, переходя к дипломатическому урегулированию конфликта. Поэтому его свержение с поста главы государства способно изменить ситуацию.
С Залужным все обстоит иначе. Он не связан обязательством не вести переговоры с Россией и не делал никаких политических заявлений по этому поводу. Он имеет все возможности для прекращения противостояния невоенными методами.
«Когда наступит переломный момент в этом внутриполитическом конфликте, сказать сложно, потому что решать это будут не в Киеве. А на Западе у разных сторон слишком много разных целей и интересов: у одних выборы, у других Израиль, у третьих Тайвань», — рассказал Журавлев порталу «Лента.ру».