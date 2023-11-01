Вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии в качестве структурного подразделения невозможно, заявил депутат Госдумы Александр Хинштей. Он отметил, что о подобных преобразованиях не может быть и речи.

Так депутат прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о поглощении ЧВК «Вагнер», которую возглавил сын Евгения Пригожина Павел, Росгвардией. Также он опроверг информацию о наборе новых бойцов в компанию, сославшись на самих «вагнеровцев».

По словам Хинштейна, распространившие сведения о наборе в ЧВК «Вагнер» СМИ сами не могут объяснить, откуда они получили эту информацию. «Оркестранты» ее опровергают, заявив, что ни о каком наборе никто не объявлял.

«Структурное поглощение ЧВК Росгвардией – невозможно по определению», – заявил Хинштейн.

Он также отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут заключать контракты с Росгвардией, но делать это только индивидуально.