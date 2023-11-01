Новый глава ЧВК «Вагнер» Павел Пригожин, сменивший на этом посту своего отца, объявил о возобновлении набора добровольцев. Представительство компании в Перми сообщило об этом в официальном тг-канале, отметив, что ЧВК набирает «отчаянных и смелых, лучших из лучших».

Атрибутика и символика ЧВК остались прежними, но сама компания в данный момент является структурным подразделением Росгвардии. Критерии отбора также не меняются, единственным отличием назван отказ от приема в компанию бойцов из мест лишения свободы.

Преимущество при наборе будет отдаваться россиянам, которые уже принимали участие в боевых действиях. При этом в их число входят и бывшие участники ЧВК «Вагнер».

Напомним, что ранее портал «Военное обозрение» сообщал о вхождении в состав Росгвардии ЧВК «Вагнер». Но само ведомство пока не подтвердило эту информацию и не обновило сведения о своих подразделениях на официальном сайте.