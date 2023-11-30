Между британским туристом и сотрудницей аэропорта в Дубае произошел словесный конфликт из-за отказа предоставить инвалидную коляску матери британца. В результате турист из Британии оказался за решеткой. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail.

Автор статьи сообщает, что в феврале 2023 года британец вместе со своей матерью ожидал посадки на свой авиарейс в аэропорту Дубая. Узнав, что посадка была перенесена в другой терминал, до которого необходимо добираться на автобусе, британец попросил предоставить его матери инвалидное кресло. Однако сотрудница аэропорта отказала ему.

Конфликт произошел, когда турист из Британии увидел, что другому пассажиру его авиарейса все же предоставили инвалидное кресло. В результате британец выразил свое отношение сотруднице аэропорта в нецензурной форме, за что в его отношении было возбуждено уголовное дело.

Британцу назначили штраф в размере 10 тысяч дирхамов (примерно 240 тысяч рублей). Турист решил обжаловать постановление в суде, но вместо смягчения приговора ему было присуждено тюремное заключение сроком на три месяца.