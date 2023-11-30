Вооруженные силы Украины пытаются выслеживать и уничтожать российские системы радиоэлектронной борьбы в зоне боевых действий, поскольку они эффективно сбивают с курса высокоточные ракеты и артиллерийские снаряды американского производства. Об этом в своем материале сообщает телеканал CNN.

«Российская система “Поле-21”, которая глушит сигнал GPS у дронов и ракет, является важной частью растущего электронного арсенала Москвы. В сентябре российские власти заявили об удвоении производства систем РЭБ», – отмечает автор материала.

По словам украинских военнослужащих, находящихся на передовых позициях в районе Авдеевки, российские системы РЭБ эффективно уводят с заданного курса высокоточные американские боеприпасы, в том числе и артиллерийские снаряды Excalibur и ракеты HIMARS. Американские боеприпасы становятся малоэффективными из-за использования системы GPS, которая легко блокируется новыми системами РЭБ ВС России.