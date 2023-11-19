Многие иностранные наемники, изъявившие желание воевать на стороне ВСУ, после ожесточенных боев решили уехать из Украины. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на комментарий украинского офицера Дмитрия Костюка.

По его словам, ряд наемников приехали на Украину, чтобы получить «отметку в резюме». Но, в большинстве случаев, они даже не понимают, во что ввязываются. Костюк отметил, что многие иностранныхе военные не осознают масштаба применения артиллерии. Из-за этого большинство из них в итоге расторгают договор и покидают страну.

«С иностранцами другая история, потому что они могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинцев. Это происходило при мне. Почти половина людей увидела все это и сказала: “Нет, нет, это уже слишком. Мы на это не подписывались”», – заявил украинский военнослужащий.

В СМИ неоднократно появлялась информация со ссылкой на иностранных военных, побывавших в боях на территории Украины. В своих интервью наемники рассказывали, что шанс на выживание во время боевых действий очень мал. Их опыт в Афганистане и Ближнем Востоке совершенно не помогает, так как интенсивность военных действий на Украине несопоставима с вышеуказанными конфликтами.