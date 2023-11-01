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Подозреваемую в совращении 15-летнего школьника учительницу из Октябрьского района Челябинской области, отстранили на время следствия от работы. С 23 октября она ушла на больничный, но когда выпишется из больницы, в школу вернуться не сможет, сообщили в региональном министерстве образования.

Напомним, заявление в полицию на 26-летнюю учительницу написал ее муж, возмущенный изменой с учеником. 26 октября в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 134 часть 1. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до 4 лет с запретом работать в общеобразовательном учреждении до 5 лет.

Ранее сообщалось, что учительница продолжает работу, хотя в отношении нее ведется следствие. Эта информация оказалась недостоверной, педагог в настоящий момент на больничном.

По информации от знакомых и СМИ, интимные отношения между учеником и педагогом были по взаимному согласию.

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