Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В отношении школьной учительницы из Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье о совращении несовершеннолетнего. По предварительным данным, 26-летняя педагог вступила в интимную связь с 15-летним учеником.

В начале октября обиженный муж женщины обратился в полицию с заявлением на нее. Проверка, проведенная правоохранителями, подтвердила, что факт интимной близости действительно был. В отношении учительницы возбудили дело части первой статьи 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

Тг-канал Baza сообщил, что женщина вступила в половые отношения с учеником по обоюдному согласию. Сейчас следствие продолжается, но учительница продолжает работать в школе и выполнять свои обязанности.

Если все факты, указанные в заявлении супруга, будут доказаны, педагог может отправиться в колонию общего режима на срок до 4 лет. Также на протяжении 1-5 лет она не сможет работать в школе.

Вам может понравиться

Коллеги назвали смерть звезды сериала “Друзья” Мэттью Перри потерей для всего мира

В субботу, 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе был найден мертвым 54-летний актер Мэтью Перри. В официальном аккаунте культового американского сериала «Друзья», в котором Перри сыграл роль Чендлера Бинга,

Военкор Лисицин: ВС РФ зачистили Авдеевский террикон от ВСУ

Издание «Военное дело» со ссылкой на военного корреспондента Евгения Лисицина сообщает, что российским подразделениям удалось закрепиться на терриконе в Авдеевке. По словам журналиста, ВС России полностью зачистили господствующую высоту от

Медведев заявил, что Европу ждет холодная зима

Зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что для жителей европейских стран нет гарантий, что грядущая зима не будет очень холодной. «Пусть утешают себя тем, что они навсегда преодолели