В отношении школьной учительницы из Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье о совращении несовершеннолетнего. По предварительным данным, 26-летняя педагог вступила в интимную связь с 15-летним учеником.

В начале октября обиженный муж женщины обратился в полицию с заявлением на нее. Проверка, проведенная правоохранителями, подтвердила, что факт интимной близости действительно был. В отношении учительницы возбудили дело части первой статьи 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

Тг-канал Baza сообщил, что женщина вступила в половые отношения с учеником по обоюдному согласию. Сейчас следствие продолжается, но учительница продолжает работать в школе и выполнять свои обязанности.

Если все факты, указанные в заявлении супруга, будут доказаны, педагог может отправиться в колонию общего режима на срок до 4 лет. Также на протяжении 1-5 лет она не сможет работать в школе.