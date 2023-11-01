Король Великобритании Карл III назвал действия британских военных в Кении во время антиколониального восстания «не имеющими оправданий». Во время своего четырехдневного официального визита в Кению, он выразил сожаление по поводу произошедших событий, но не принес никаких официальных извинений.

Карл III признал, что «отвратительные и неоправданные акты насилия» были совершены против кенийцев во время их борьбы за независимость и суверенитет. Он выразил свое сожаление за эти события во время официального приема у кенийского президента.

Монарх также выразил намерение углубить понимание этих несправедливостей и подчеркнул желание укрепить отношения Британии с Кенией на современном этапе.