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Экс-первый замкомандующий Балтийским флотом, вице-адмирал Александр Бражник назвал возможные попытки остановки для проверок российских танкеров Данией международным пиратством. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Известий».

«Пока не будет международной договоренности на этот счет, это будет называться пиратством, по-другому квалифицировать такое действие нельзя. Что значит остановить судно? Тем более что нефть и нефтепродукты возят не только российские танкеры, но и китайские, индийские и третьих стран мира. Наша нефть очень высокого качества и пользуется спросом в мире, поэтому любая попытка без договоренности воздействовать на наши корабли, требовать от них остановки, пытаться препятствовать их движению – это, в общем-то, фактически можно расценивать как объявление войны нашему государству», – заявил Бражник.

По словам вице-адмирала, проход через проливы в Балтийском море, включая и датские, регулируется Копенгагенским трактатом от 1857 года, согласно которому проливы свободны для мореплавания.

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