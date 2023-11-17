Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в ходе общения с иностранными журналистами о подготовке в стране нового «майдана», главной целью которого будет являться отстранение его от власти. При этом в попытке дестабилизации политической ситуации на Украине он обвинил Российскую Федерацию. Об этом в своем материале сообщает издание Bloomberg.

По словам Зеленского, он получил данные от украинской разведки и западных партнеров о подготовке некоего плана под названием «Майдан-3». Разработкой и реализацией данной операции, направленной на отстранение украинского президента от власти, якобы занимается Российская Федерация.

Напомним, что украинские средства массовой информации в последнее время часто пишут о противоречиях между украинскими генералами и политическим руководством Украины. При этом в британском журнале The Economist вышла статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте.