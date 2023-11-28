Высокий уровень патриотизма и сплоченность постепенно угасает в украинском обществе. Об этом в интервью информационному агентству Bloomberg рассказал глава Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

По словам социолога, если в мае 2022 года количество украинских граждан, которые считали необходимым отбросить все разногласия на время ведения активных боевых действий, было на уровне 68% опрошенных респондентов, то в настоящий момент данный показатель снизился до 25%.

При этом Паниотто заявил, что падение высокого уровня патриотизма со временем является естественным процессом. Также он отметил, что в украинском обществе заметно снизился уровень поддержки политики действующего президента Владимира Зеленского.

Профессор психологии Марианна Ткалич объяснила причину раздражения и разочарованности в украинском обществе завышенными ожиданиями от контрнаступления, которые остались нереализованными в действительности.