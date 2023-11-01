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Плотная работа российской артиллерии и операторов ударных дронов не позволяет украинским военнослужащим провести эвакуацию подбитой западной бронетехники с поля боя. Об этом сообщает немецкое издание Bild*.

«Этот Leopard 2A4 оставили на поле боя на юге страны … Танк уже совершенно немобильный, его нельзя оттащить назад. Кажется, его нельзя восстановить. Конечно, это было бы возможным, … однако для этого ВСУ необходим контроль на поле боя, а противник должен находится достаточно далеко. … Это не тот случай», – сообщается в репортаже издания.

По словам автора репортажа, украинские военнослужащие не в состоянии организовать вывоз поврежденных западных танков с поле боя при помощи, например, БМП, поскольку поле боя находится под плотным огнем российской артиллерии. При этом российские операторы ударных дронов ведут настоящую охоту на западную бронетехнику.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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