Запад продолжит поставлять киевскому режиму вооружения, пока Москва не «даст по зубам» и не начнет жестко диктовать свои условия. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Эти 233 миллиарда ушли только на одно, на подготовку к войне с Россией. Смотрите, какими гигантскими суммами оперировали американцы и западные страны, гигантские. Они может быть и уменьшат эти суммы, но они будут настойчиво проводить свою политику до тех пор, пока Россия не даст по зубам. Пока Россия не начнет диктовать свою линию поведения. Это абсолютно очевидно. Сейчас политика России с точки зрения укрепления ее вооруженных сил, мер по укреплению экономического состояния, рано или поздно даст свои результаты», – заявил Азаров.

По словам экс-премьера, необходимо добиться смены политического режима на Украине, чтобы к власти пришли нормальные политические силы. Только в таком случае Киев перестанет быть «марионеткой в реализации замыслов Запада».