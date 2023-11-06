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Австралийский блогер, который ведет Youtube-канал Travelling with Russell, посетил российский супермаркет, расположенный в Москве, и был сильно удивлен тем, что некоторые марки пива стоят дешевле, чем сладкие газированные напитки.

Он поделился впечатлением от посещения российского супермаркет в своем видеоролике и попросил объяснить, почему складывается такое ценообразование в стране.

Блогер из Австралии также отметил, что в России до сих пор можно найти продукцию западных брендов, которые анонсировали свой уход из страны из-за введения санкций. Также он добавил, что некоторые из западных товаров просто сменили свое название и по-прежнему находятся на полках магазинов в свободном доступе.

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